Керівництво української Прем'єр-ліги посилено працює над створенням УПЛ-ТБ, який не тільки транслюватиме матчі елітного дивізіону, а й матиме власні шоу та інші програми.

2 вересня в Будинку футболу відбулося засідання за участю представників клубів, дирекції ліги і експертів у телевізійній сфері, повідомляє Shakhtar News.

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"Позиція УПЛ, що це повинен бути повноцінний телеканал з повноцінний контентом: своїми шоу, програмами, трансляціями матчів" - зазначив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

На засіданні щодо УПЛ-ТБ були представники 9-ти клубів, ще два – брали участь онлайн. Дніпро-1, Олександрія і Колос із різних причин не змогли взяти участі.

Робочу групу тепер щотижня прийматиме в себе один з клубів. Наразі домовилися зібратися в офісах Шахтаря, Динамо та Руха. А вже 1 жовтня відбудеться наступне засідання в розширеному форматі.

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