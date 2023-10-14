"Звичайно, хотілося б менш іменитого візаві. Але маємо те, що маємо. Нічого не залишається, як пошукати в цій ситуації свої плюси. Передусім, це можливість моїм підопічним перевірити себе в протистоянні з таким серйозним опонентом. Команда ж у нас була сформована лише кілька місяців тому.

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Шахтар отримав найлегший варіант

По-друге, це цінний досвід, адже Шахтар – постійний учасник Ліги чемпіонів. По-третє, це прекрасна реклама ФК Вікторія. Тільки хочу попередити: помиляються ті, хто вважає Вікторію приреченою.

Чи відбудеться поєдинок у Сумах? Не хочеться щось прогнозувати, тим паче, що жеребкування відбулося лише кілька годин тому. Знаю тільки, що Шахтар не любить під час єврокубкових баталій грати на всеукраїнській арені далеко від місця дислокації. Тому все може бути. Але це питання краще задати через тиждень-другий нашому клубному керівництву", – поділився Безсмертний у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що жереб звів Вікторію і Шахтар у матчі 1/4 фіналу Кубка України. Поєдинок запланований на 1 листопада, початок гри о 18:00.

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