"Конечно, хотелось бы менее именитого визави. Но имеем то, что имеем. Ничего не остается, как поискать в этой ситуации свои плюсы. Прежде всего, это возможность моим подопечным проверить себя в противостоянии с таким серьезным оппонентом. Команда же у нас была сформирована всего несколько месяцев назад.

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Во-вторых, это ценный опыт, ведь Шахтер – постоянный участник Лиги чемпионов. В-третьих, это прекрасная реклама ФК Виктория. Только хочу предупредить: ошибаются те, кто считает Викторию обреченной.

Состоится ли поединок в Сумах? Не хочется что-то прогнозировать, тем более, что жеребьевка состоялась всего несколько часов назад. Знаю только, что Шахтер не любит во время еврокубковых баталий играть на всеукраинской арене вдали от места дислокации. Поэтому все может быть. Но этот вопрос лучше задать через неделю-другую нашему клубному руководству", – поделился Бессмертный в комментарии Sport.ua.

Напомним, что жребий свел Викторию и Шахтер в матче 1/4 финала Кубка Украины. Поединок запланирован на 1 ноября, начало игры в 18:00.

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