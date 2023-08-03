"Минай виходить з телепулу? Ми приєднуємось до іншого телепулу. Виходимо із того, де залишається 11 команд. Рішення ухвалено виходити зараз на YouTube-каналі УПЛ-ТБ, паралельно на телеканалах Суспільне-регіональних і кабельному каналі Спорт-1.

Телепул протримався 1 тур – клуб УПЛ повідомив про вихід із проекту

Так, це той проект, який просуває Рух. Їхні трансляції критикували за якість картинки? Дайте трохи часу. Дайте виправити всі помилки, які були у стартовому турі.

Переваги "стенд-алоун" (залишитись окремо від решти – прим.)? Ми довго вагалися. Вибрали більшою мірою шлях популяризації. Клуби все одно оплачуватимуть зі свого гаманця виробництво трансляцій, то навіщо себе обмежувати закритими платформами? Краще в такому випадку популяризувати свій клуб там, де нас зможуть дивитися всі.

Переваги для Миная? Чим більша аудиторія, тим більше можна залучити партнерів трансляцій. Партнери приходять туди, де є охоплення. На каналах – кабельних, доступних у Т2 (цифрове – Суспільне) і плюс YouTube – охоплення буде значно більшим, і можливість залучити партнерів – більша. І ймовірність того, що витрати на виробництво компенсуються – більша.

Ще один аспект. Megogo категорично проти партнера-виробника трансляцій, з яким ми домовились. Економічний аспект тут на першому місці", – поділився Небесник в інтерв'ю Українському футболу.

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