Ще вчора чоловік ганебно наголошував, що спорт поза політикою і російських футболістів не можна звинувачувати у розв'язанні повномасштабної війни проти України.

"Боснія справді гратиме проти Росії? Тут точно щось смердить": іменитий тренер засудив продажність футбольних чиновників

Тиск на Федерацію футболу Боснії і Герцеговини дав результат. На щастя, сьогодні Фуад Чолпа, який раніше ще й голосував за проведення контрольного матчу з Росією, заговорив по-іншому. "Я визнаю, що помилився. Проситиму скасувати цей поєдинок", – цитує Чолпу BH Live.

Зауважимо, що після негативної реакції європейської та боснійської футбольної спільнот на рішення грати з терористами все більше чиновників почали висловлюватись проти. Так, член президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич у коментарі borak.info запевнив, що матч, запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі, не відбудеться.

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