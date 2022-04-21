Путінський режим давно перетворив закон на міфічне поняття. Тепер футбольні арбітри країни-агресорки матимуть усі можливості повторити "досягнення" свого диктатора в РПЛ.

Виплати зупинені: Росія не отримала від ФІФА навіть половини суми за проведення ЧС-2018

За інформацією російських ЗМІ, провайдер системи VAR може припинити співпрацю із РФС. Існує велика ймовірність, що компанія Hawk-Eye Innovations Ltd піде з Росії. Без неї відеоповторів у російському футболі не буде.

Hawk-Eye Innovations Ltd – британська компанія, заснована японською Sony. Вона працює з основними європейськими лігами, з ФІФА та УЄФА, обслуговуючи усі головні міжнародні змагання. У разі відходу провайдера з Росії буде вивезене обладнання та припиниться робота операторів відеоповторів, які допомагають відеоасистентам арбітрів у VAR-центрі.

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