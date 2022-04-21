Путинский режим давно превратил закон в мифическое понятие. Теперь у футбольных арбитров страны-агрессорки будут все возможности повторить "достижение" своего диктатора в РПЛ.

Выплаты остановлены: Россия не получила от ФИФА даже половину суммы за проведение ЧМ-2018

По информации российских СМИ, провайдер VAR может прекратить сотрудничество с РФС. Есть большая вероятность, что компания Hawk-Eye Innovations Ltd уйдет из России. Без нее видеоповторов в российском футболе не будет.

Hawk-Eye Innovations Ltd – британская компания, основанная японской Sony. Она работает с основными европейскими лигами, ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования. В случае ухода провайдера из России будет вывезено оборудование и прекратится работа операторов видеоповторов, которые помогают ассистентам арбитров в VAR-центре.

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