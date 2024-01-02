Колишній хавбек Шахтаря та збірної України Олексій Гай просить розділяти колег, які після 2014 року їздили заробляти гроші в країну-агресор.

– Вам не прикро, що проти вас фанати розвернули таку жорстку кампанію, а, наприклад, Ракицького, який також грав у Росії, прийняли в Шахтарі?

– У кожного різні ситуації в житті. Я дуже радий за Ракицького, що вболівальники його пробачили та прийняли. Але й не хочу порівнювати свою ситуацію з його.

– Прапором України дуже любив розмахувати Анатолій Тимощук, який зараз працює в Росії і жодного разу публічно не засудив агресора. Яке у вас ставлення до нього?

– До нього є дуже багато питань. Його позиція викликає в мене подив. Він усвідомлено зробив свій вибір, але для мене він незрозумілий.

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– До 2015 року у прес-службі Шахтаря працював Руслан Мармазов, який є відкритим представником "руського міра". Що про нього пам'ятаєте, він тоді проявляв якось свої погляди?

– У мене з ним не було близької дружби, але я не помічав за ним якихось проросійських настроїв. У Шахтарі він свої ідеї ніяк не просував.

– Ви казали, що після 24 лютого ви були зосереджені на вчинках. На яких саме?

– Я допомагаю біженцям та військовим у спорядженні, але не хочу це афішувати. Добрі справи люблять тишу. Також я брав участь у благодійних матчах на підтримку ЗСУ, – заявив Гай в інтерв'ю Українському футболу.

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