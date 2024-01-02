Бывший хавбек Шахтера и сборной Украины Алексей Гай просит разделять коллег, которые после 2014 года ездили зарабатывать деньги в страну-агрессор.

– Вам не досадно, что против вас фанаты развернули такую жесткую кампанию, а, например, Ракицкого, также игравшего в России, приняли в Шахтере?

– У каждого разные ситуации в жизни. Я очень рад за Ракицкого, что болельщики его простили и приняли. Но и не хочу сравнивать свою ситуацию с ним.

– Флагом Украины очень любил размахивать Анатолий Тимощук, который сейчас работает в России и ни разу публично не осудил агрессора. Какое у вас отношение к нему?

– К нему очень много вопросов. Его позиция вызывает у меня удивление. Он осознанно сделал свой выбор, но мне он непонятен.

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– До 2015 года в пресс-службе Шахтера работал Руслан Мармазов, являющийся открытым представителем "русского мира". Что о нем помните, он тогда проявлял свои взгляды?

– У меня с ним не было близкой дружбы, но я не замечал за ним каких-то пророссийских настроений. В Шахтере он свои идеи никак не продвигал.

– Вы говорили, что после 24 февраля вы были сосредоточены на поступках. На каких?

– Я помогаю беженцам и военным в снаряжении, но не хочу это афишировать. Добрые дела любят тишину. Также я участвовал в благотворительных матчах в поддержку ВСУ, – заявил Гай в интервью Українському футболу.

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