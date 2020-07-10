toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Росія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тимощук зізнався, що заважає йому приїхати в Україну

21:42 - Читать на русском
Тимощук зізнався, що заважає йому приїхати в Україну
Анатолій Тимощук / Сайт Зеніта

Асистент головного тренера Зеніта Анатолій Тимощук пояснив, чому його зв'язок з батьківщиною став слабшим.

"Серед гравців Шахтаря спілкуюсь з Андрієм Пятовим, Женею Коноплянкою. Обговорюємо матчі "гірників" з другом донецького клубу Андрієм Бедняковим.

Ракицький і Тимощук вдруге поспіль стали чемпіонами Росії у складі Зеніта

Востаннє приїздив до України, коли був фінал Ліги чемпіонів в Києві (травень 2018-го – прим.). Після цього в Україну не приїжджав, тому що був щільний графік. Звичайно, сумую за близькими. Спілкуюся з ними по відеозв'язку", – сказав Тимощук в інтерв'ю Meta-ratings.

Нагадаємо, екс-капітан збірної України вже три роки допомагає Сергію Сємаку у тренерському штабі пітерського Зеніта.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Ліга Європи: Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/4 та 1/2 фіналу
14:22
23575
Теги
Українці за кордоном Анатолій Анатолій Тимощук Зеніт Зеніт Росія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
5
хв
Норвіч
14:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук