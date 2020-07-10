Тимощук зізнався, що заважає йому приїхати в Україну

Асистент головного тренера Зеніта Анатолій Тимощук пояснив, чому його зв'язок з батьківщиною став слабшим.

"Серед гравців Шахтаря спілкуюсь з Андрієм Пятовим, Женею Коноплянкою. Обговорюємо матчі "гірників" з другом донецького клубу Андрієм Бедняковим.

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Востаннє приїздив до України, коли був фінал Ліги чемпіонів в Києві (травень 2018-го – прим.). Після цього в Україну не приїжджав, тому що був щільний графік. Звичайно, сумую за близькими. Спілкуюся з ними по відеозв'язку", – сказав Тимощук в інтерв'ю Meta-ratings.

Нагадаємо, екс-капітан збірної України вже три роки допомагає Сергію Сємаку у тренерському штабі пітерського Зеніта.

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