"Поїду в Донецьк", – Іванісеня розповів про плани на Новий рік

Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня поділився екстравагантними планами щодо святкування прийдешнього Нового року.

"Напевне, поїду в Донецьк, де мешкає сім'я моєї дружини. Там це свято й відзначимо", – зізнався хавбек в інтерв'ю UA-Футбол.

Іванісеня відреагував на чутки про відхід із Зорі

Нагадаємо, що Іванісеня став одним із відкриттів осінньої частини сезону в УПЛ. Він уже встиг дебютувати за збірну України в товариському матчі з естонцями. Крім того, нещодавно інтерес до уродженця Кривого Рогу приписували київському Динамо.

У сезоні 2019/20 в активі Дмитра Іванісені 24 матчі в усіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.

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