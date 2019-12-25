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Іванісеня відреагував на чутки про відхід із Зорі

16:37 467 Читать на русском
Іванісеня відреагував на чутки про відхід із Зорі
Дмитро Іванісеня / ФК Зоря

Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня запевнив, що не збирається змінювати клубну прописку найближчим часом.

"Скажу так: на цей момент я перебуваю на відпочинку в Абу-Дабі. Мій контракт належить Зорі, і я щасливий перебувати в цьому клубі.

Динамо окреслило позицію щодо Іванісені

А на ті запитання, які мені впродовж останнього часу ставлять, відповідаю просто: не бачу сенсу коментувати якісь чутки", – розповів хавбек в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, що в грудні з'явилася інформація про інтерес до Іванісені з боку київського Динамо. "Біло-сині" нібито були готові заплатити 1 млн євро за центрхава та віддати права на Олександра Тимчика. Київський клуб пізніше офіційно спростував ці чутки.

У сезоні 2019/20 в активі Дмитра Іванісені 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Він став одним із відкриттів осінньої частини сезону в УПЛ і навіть дебютував за збірну України.

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