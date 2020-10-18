Балкани приймали МФК Металург в рамках 7-го туру Другої ліги. Господарі могли скористатись "особливостями" домашнього газону, але не вдалось – "козаки" перемогли (2:0).

Матч Другої ліги відкладений через зливу, яка затопила поле – фото дня

Покриття на домашньому полі Балкан у селі Зоря Одеської області нагадувало аграрну ріллю перед посівним сезоном. Тим не менше, суперники зуміли зіграти усі 90 хвилин матчу.

Металург розташувався на другій сходинці Групи Б, Балкани – 8-мі.

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