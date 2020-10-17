Сьомий тур Другої ліги сьогодні, 17 жовтня, о 14:00 мав відкривати поєдинок між вишгородським Діназом та галицькими Карпатами. Однак, зустріч не змогла розпочатися вчасно. Причиною цьому стала негода, яка накрила місто і стадіон команди-господаря.

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Технічні служби у поті чола намагалися прибрати воду з поля. Довелось навіть знімати кришку зливу і викачувати воду за допомогою техніки. Поєдинок все ж розпочався, але на годину пізніше, – о 15:00.

Нагадаємо, Діназ після чотирьох матчів посідає сьому сходинку турнірної таблиці Другої ліги, набравши сім очок. Карпати Галич зіграли всі шість поєдинків, що дозволило їм набрати 11 пунктів і розміститись на 4-му місці.

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