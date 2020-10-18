Поединок Второй лиги проходил на ужасном газоне – фото "огорода" из Одесской области
17:02 - Читати українською
Запорожский Металлург был поражен качеством газона домашней арены Балкан.
завершено
Балканы принимали МФК Металлург в рамках 7-го тура Второй лиги. Хозяева могли воспользоваться "особенностями" домашнего газона, но не удалось – "казаки" победили (2:0).
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Покрытие на домашнем поле Балкан в селе Заря Одесской области напоминало аграрное поле перед посевным сезоном. Тем не менее, соперники сумели сыграть все 90 минут матча.
Металлург расположился на второй строчке Группы Б, Балканы – 8-мые.
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