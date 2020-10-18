Балканы принимали МФК Металлург в рамках 7-го тура Второй лиги. Хозяева могли воспользоваться "особенностями" домашнего газона, но не удалось – "казаки" победили (2:0).

Матч Второй лиги отложен из-за ливня, который затопил поле – фото дня

Покрытие на домашнем поле Балкан в селе Заря Одесской области напоминало аграрное поле перед посевным сезоном. Тем не менее, соперники сумели сыграть все 90 минут матча.

Металлург расположился на второй строчке Группы Б, Балканы – 8-мые.

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