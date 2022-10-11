Повторили досягнення жертви: відео голів та огляд матчу Фіорентина – Лаціо – 0:4
08:31 - Читать на русском
Лаціо розгромив Фіорентину в 9-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Матіас Весіно 11’
Маттія Дзакканьї 25’
Луїс Альберто 85’
Чіро Іммобіле 90+1’
11’ Матіас Весіно
25’ Маттія Дзакканьї
85’ Луїс Альберто
90+1’ Чіро Іммобіле
Підопічні Мауріціо Саррі точно можуть записати собі матч в актив. До перерви Вессіно та Дзакканьї влучними ударами зробили заявку на перемогу, а на останніх хвилинах відзначились Альберто й Іммобіле.
Лаціо розгромив Фіорентину та піднявся на третє місце Серії А – провал ексфорварда Реала
Це третя поспіль перемога Лаціо з різницею у чотири голи (раніше були розгроми Кремонезе та Спеції 4:0), що дозволило команді повторити досягнення Фіорентини, датоване 1959 роком. "Орли" розташувались третіми у турнірній таблиці Серії А, Фіорентина аж 13-та.
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