Лаціо розгромив Фіорентину в 9-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Підопічні Мауріціо Саррі точно можуть записати собі матч в актив. До перерви Вессіно та Дзакканьї влучними ударами зробили заявку на перемогу, а на останніх хвилинах відзначились Альберто й Іммобіле.

Лаціо розгромив Фіорентину та піднявся на третє місце Серії А – провал ексфорварда Реала

Це третя поспіль перемога Лаціо з різницею у чотири голи (раніше були розгроми Кремонезе та Спеції 4:0), що дозволило команді повторити досягнення Фіорентини, датоване 1959 роком. "Орли" розташувались третіми у турнірній таблиці Серії А, Фіорентина аж 13-та.