Повторили достижение жертвы: видео голов и обзор матча Фиорентина – Лацио – 0:4
08:33 - Читати українською
Лацио разгромил Фиорентину в 9-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Матиас Весино 11’
Маттиа Дзакканьи 25’
Луис Альберто 85’
Чиро Иммобиле 90+1’
11’ Матиас Весино
25’ Маттиа Дзакканьи
85’ Луис Альберто
90+1’ Чиро Иммобиле
Подопечные Маурицио Сарри точно могут записать матч в актив. До перерыва Вессино и Дзакканьи точными ударами сделали заявку на победу, а на последних минутах отличились Альберто и Иммобиле.
Лацио разгромил Фиорентину и поднялся на третье место Серии А – провал эксфорварда Реала
Это третья победа Лацио с разницей в четыре гола (ранее были разгромы Кремонезе и Специи 4:0), что позволило команде повторить достижение Фиорентины, датированное 1959 годом. "Орлы" расположились третьими в турнирной таблице Серии А, Фиорентина 13-я.
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