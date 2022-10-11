Лацио разгромил Фиорентину в 9-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Маурицио Сарри точно могут записать матч в актив. До перерыва Вессино и Дзакканьи точными ударами сделали заявку на победу, а на последних минутах отличились Альберто и Иммобиле.

Лацио разгромил Фиорентину и поднялся на третье место Серии А – провал эксфорварда Реала