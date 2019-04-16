Поворознюк розповів, чому матч з Карпатами був зіграний в Олександрії

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував матч 1/2 фіналу Кубка України проти Зорі та розповів, чому матч з Карпатами відбувся в Олександрії.

"Передусім поясню, чому Інгулець проводив чвертьфінальний поєдинок із Карпатами не в Петровому. Якщо відверто, то викликав занепокоєння приїзд великого загону радикально налаштованих фанів львів’ян, і тому, щоб не ризикувати, ми вирішили перенести гру до сусідньої Олександрії. Оскільки у Зорі таких ультрас немає, луганців ми прийматимемо за місцем нашої прописки. І я переконаний, що трибуни стадіону в Петровому будуть заповнені вщерть.

Поворознюк: Перемагає той, на чиєму боці удача, а не сила

Також мене часто запитують, чи не позначиться на бойовитості Інгульця те, що він через зняття Зірки відпочивав в останньому турі першолігової першості. Ні, думаю, що якогось дискомфорту з цієї причини підопічні Сергія Лавриненка не відчуватимуть. Головне, що всі здорові, рвуться в бій, а вже тренерський штаб підкаже, як знайти найкоротший шлях до воріт Зорі.

Як я оцінюю шанси Інгульця в матчі з луганцями? Футболісти з Петрового вже вписали свої імена в історію, вперше пробившись до півфіналу, але, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Сподіваюся, це ще не межа. Якщо вони діятимуть із такою самовіддачею, налаштованістю перемагати на кожному клаптику поля, як це було у чвертьфіналі, то, повірте, і Зорі буде непереливки...", – цитує Поворознюка офіційний сайт ФФУ.

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