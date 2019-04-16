Поворознюк: Перемагає той, на чиєму боці удача, а не сила

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував майбутній півфінал Кубка України проти Зорі.

"Ми з Зорею колись вже грали, років п'ять тому, товариський матч. У них було 8 стійок, чотири поперечини, два незабитих пенальті, а ми в кінці один забили і виграли 1:0. Я це до того, що часто перемагає той, на чиєму боці фарт, а не сила. Але ж у мене зараз зовсім інша команда, набагато сильніша за ту, що була тоді – в аматорах, і змагатися ми будемо з усіма.

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Мотивація у нас завжди на найвищому рівні. І взагалі, у нас стабільність в усьому. Тому зайвий раз мотивувати гравців... Я завжди це роблю після гри. Свої 500 тисяч преміальних за перемогу над Карпатами вони отримали, а що отримають далі – подивимося.

Кажете, що в Зорі гравці вище класом? А в Карпатах вони що, гірші? За підбором гравців це просто божевільна команда, я не знаю, що вона робить в нижній шістці.Проте ми їх повинні були "ховати" ще в основний час. Скільки у нас моментів було! Мені після гри дзвонили знайомі, всі говорять: "Ми від ваших такої гри не чекали. Ну, це просто...". Так що, все залежить від настрою. А те, що у моїх пацанів настрій буде такий, що вони головою йтимуть в підкат – це факт", – поділився Поворознюк в інтерв'ю газеті Сегодня.

Нагадаємо, Інгулець зустрінеться із Зорею 17 квітня в рамках півфіналу Кубка України. Початок матчу – о 17:00.

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