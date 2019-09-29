Луганська Зоря на виїзді знищила донецький Олімпік у матчі 9 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Донецький Олімпік у матчі 9 туру УПЛ приймав луганську Зорю. Під кінець першого тайму Владлен Юрченко розстріляв ворота донеччан, і команди пішли на перерву за мінімальної переваги луганців. Перед цим Олімпік залишився в меншості після вилучення Павла Ксьонза.

Зоря у більшості розбомбила Олімпік

Гра вдесятьох відбилась на грі Олімпіка. У другій половині зустрічі підопічні Вісенте Гомеса отримали у свої ворота 4 голи і у підсумку поступились з ганебним рахунком 0:5.