Україна — 22:25 4648
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Динамо – Дніпро-1: Вербіч 6-очковий, Циганков vs нефарт, "кастинг" Супряги – ротація Михайличенка дає шоу, але є нюанси
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Михайличенко – про перемогу над СК Дніпро-1: Виконали все, що запланувалиУкраїна — 19:50 1159
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Динамо – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це булоУкраїна — 19:09 4452
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Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асистиУкраїна — 15:51 1006
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"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛАнглія — 15:45 14758