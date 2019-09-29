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Повний розгром Олімпіка у відеоогляді матчу з Зорею –​​​​​​​ 0:5

22:36 182 Читать на русском
Повний розгром Олімпіка у відеоогляді матчу з Зорею –​​​​​​​ 0:5
Олімпік – Зоря / ФК Зоря

Луганська Зоря на виїзді знищила донецький Олімпік у матчі 9 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

37’ Павло Ксьонз
 
Владлен Юрченко 40’
Назарій Русин 53’
Богдан Лєднєв 73’
Владислав Кабаєв 80’
Назарій Русин 87’
37’ Павло Ксьонз
40’ Владлен Юрченко
53’ Назарій Русин
73’ Богдан Лєднєв
80’ Владислав Кабаєв
87’ Назарій Русин

Донецький Олімпік у матчі 9 туру УПЛ приймав луганську Зорю. Під кінець першого тайму Владлен Юрченко розстріляв ворота донеччан, і команди пішли на перерву за мінімальної переваги луганців. Перед цим Олімпік залишився в меншості після вилучення Павла Ксьонза.

Зоря у більшості розбомбила Олімпік

Гра вдесятьох відбилась на грі Олімпіка. У другій половині зустрічі підопічні Вісенте Гомеса отримали у свої ворота 4 голи і у підсумку поступились з ганебним рахунком 0:5.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Олімпік Олімпік Відеоновини Олімпік - Зоря Зоря Зоря
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