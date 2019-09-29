toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Полный разгром Олимпика в видеообзоре матча с Зарей –​​​​​​​ 0:5

29 сентября 22:36 59 Читати українською
Полный разгром Олимпика в видеообзоре матча с Зарей –​​​​​​​ 0:5
Олимпик – Заря / ФК Заря

Луганская Заря на выезде уничтожила донецкий Олимпик в матче 9 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

37’ Павел Ксёнз
 
Владлен Юрченко 40’
Назарий Русин 53’
Богдан Леднев 73’
Владислав Кабаев 80’
Назарий Русин 87’
37’ Павел Ксёнз
40’ Владлен Юрченко
53’ Назарий Русин
73’ Богдан Леднев
80’ Владислав Кабаев
87’ Назарий Русин

Донецкий Олимпик в матче 9 тура УПЛ принимал луганскую Зарю. Под конец первого тайма Владлен Юрченко расстрелял ворота дончан, и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе луганчан. Перед этим Олимпик остался в меньшинстве после удаления Павла Ксенза.

Заря в большинстве разбомбила Олимпик

Игра вдесятером отразилась на игре Олимпика. Во второй половине встречи подопечные Висенте Гомеса получили в свои ворота 4 гола и в итоге уступили с позорным счетом 0:5.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛ
29 сентября
1102
Теги
Олимпик Олимпик Видеоновости Олимпик - Заря Заря Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
38
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук