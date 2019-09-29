Луганская Заря на выезде уничтожила донецкий Олимпик в матче 9 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Донецкий Олимпик в матче 9 тура УПЛ принимал луганскую Зарю. Под конец первого тайма Владлен Юрченко расстрелял ворота дончан, и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе луганчан. Перед этим Олимпик остался в меньшинстве после удаления Павла Ксенза.

Заря в большинстве разбомбила Олимпик

Игра вдесятером отразилась на игре Олимпика. Во второй половине встречи подопечные Висенте Гомеса получили в свои ворота 4 гола и в итоге уступили с позорным счетом 0:5.