Англия — 29 сент 37
-
Когда Ярмоленко наберет свою лучшую форму, защитники АПЛ должны волноваться, – официальный сайт Вест Хэма
-
Динамо – Днепр-1: Вербич 6-очковый, Цыганков vs нефарт, кастинг Супряги – ротация Михайличенко дает шоу, но есть нюансыУкраина — 29 сент 1099
-
Динамо – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это былоУкраина — 29 сент 750
-
"Золотий м'яч" – Федецькому, а Рібері нехай дружина вазу для квітів поставить". Правила життя Євгена КоноплянкиОвертайм — 29 сент 1017
-
"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія ШевченкаОвертайм — 29 сент 868