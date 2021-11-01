Жена экс-хавбека сборной Анна Паула опубликовала фото сына в персональном Instagram.

Заброшенная красота – Донбасс Арена превратилась в болезненный символ российской оккупации

На фотографии Бернардо с только что купленными вещами. В частности, 9-летний первенец Марлоса приобрел туалетную бумагу с изображением президента России и однозначной надписью ПТН ПНХ. Бернардо родился в Украине во время выступлений отца в составе Металлиста и занимается в одной из спортивных школ Киева.

К слову, Марлос в нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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