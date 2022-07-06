"Біло-сині" не змогли виявити сильнішого у поєдинку зі швейцарським Янг Бойз. Дивіться відеоогляд матчу Янг Бойз – Динамо на Футбол 24.

Перша половина запам'яталась двома небезпечними моментами біля воріт Янг Бойз. Спочатку класну комбінацію трохи неточним ударом завершував Караваєв – м'яч пролетів трохи над воротами. А перед перервою Люстенбергер віддав незграбну передачу на голкіпера, перекинувши його – м'яч пролетів у сантиметрах від стійки.

Динамо та Янг Бойз зіграли матч на 3 результати – великий камбек основи, сейви Нещерета, втрачені шанси Ваната і Ко

У другому таймі Нещерет кілька разів виручав у непростих моментах біля воріт Динамо, а от у Києва поменшало гострих випадів. В підсумку, команди так і не змогли відзначитись бодай голом.