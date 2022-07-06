"Бело-синие" не смогли выявить сильнейшего в поединке со швейцарским Янг Бойз. Смотрите видеообзор матча Янг Бойз – Динамо на Футбол 24.

Первая половина запомнилась двумя опасными моментами у ворот Янг Бойз. Сначала классную комбинацию немного неточным ударом завершал Караваев – мяч пролетел немного над воротами. А перед перерывом Люстенбергер отдал неловкую передачу на голкипера, перекинув его – мяч пролетел в сантиметрах от стойки.

Динамо и Янг Бойз сыграли матч на 3 результата – большой камбэк основы, сейвы Нещерета, упущенные шансы Ваната и Ко

Во втором тайме Нещерет несколько раз выручал в непростых моментах у ворот Динамо, а вот у Киева стало меньше острых выпадов. В итоге команды так и не смогли отличиться хоть голом.