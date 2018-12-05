Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Злітін Ібрагімовіч може не перейти у італійський Мілан.

Сторони вели успішні переговори та вже обговорювали деталі переходу Златана у Мілан, але в останній момент гравець та клуб не змогли знайти компроміс.

Ігуаїн не в захваті від можливого повернення Ібрагімовіча в Мілан

Переговори зайшли у глухий кут, та, схоже, Ібрагімовіч залишиться у Лос-Анджелес Гелаксі, повідомляє Sportitalia.