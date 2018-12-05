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Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву

09:23 639 Читать на русском
Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву
Златан Ібрагімовіч / Соцмережі

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Злітін Ібрагімовіч може не перейти у італійський Мілан.

Сторони вели успішні переговори та вже обговорювали деталі переходу Златана у Мілан, але в останній момент гравець та клуб не змогли знайти компроміс.

Ігуаїн не в захваті від можливого повернення Ібрагімовіча в Мілан

Переговори зайшли у глухий кут, та, схоже, Ібрагімовіч залишиться у Лос-Анджелес Гелаксі, повідомляє Sportitalia.

Нагадаємо, раніше у Мілані підтвердили факт перемовин із Златаном. Контракт Ібрагімовича з Лос-Анджелес Гелаксі діє до кінця грудня 2018 року. Повідомлялось, що швед заробить у італійському клубі 2 мільйони євро за півроку.

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Головне Італія Трансфери Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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