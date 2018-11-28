Ігуаїн не в захваті від можливого повернення Ібрагімовіча в Мілан

Нападник Мілана Гонсало Ігуаїн неоднозначно прокоментував можливе повернення легендарного форварда Златана Ібрагімовіча в італійський клуб.

"До відкриття трансферного вікна ще є час. Мілан думає про те, кого підписати, але я зосереджений виключно на майбутньому матчі.

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Ібрагімович – чудовий гравець, але у нас є Кутроне, у якого попереду велике майбутнє. Хочу навчити його всьому, що знаю", – цитує Ігуаїна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являється інформація про потенційний перехід Златана Ібрагімовіча з Лос-Анджелес Гелаксі в Мілан.

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