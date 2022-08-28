Зіркові гравці, які свого часу запалювали в Європі, продовжують нагадувати про себе і за океаном. Дивіться відео на "Футбол 24".

МЛС

Нью-Йорк Ред Буллз – Інтер Маямі – 3:1

Голи: Морган, 43, Едельман, 53, Кларк, 74 – Ігуаїн, 19

Вилучення: Данкан, 70 – Посуело, 29

Шарлотт – Торонто – 0:2

Голи: Інсіньє, 49, Бернардескі, 66

Гонсало Ігуаїн відзначився розкішним голом у ворота Нью-Йорк Ред Буллз. Аргентинець гарматним ударом зі штрафного вразив дальню дев'ятку, вивівши Інтер вперед. Але дуже швидко Посуело підвів команду, залишивши гостей у меншості.

Влаховіч забив неймовірний гол зі штрафного, Дибала ефектно відповів – відеоогляд матчу Ювентус – Рома – 1:1

Відповідно, гол віце-чемпіона світу не допоміг команді Бекхема набрати бодай очко – в більшості "бики" забили двічі, а після вилучення Данкана відзначилися ще раз. 3:1.

У матчі Шарлотт – Торонто гру зробив зірковий дует канадців. На старті другого тайму Бернардескі асистував на Інсіньє, який класним ударом у падінні відкрив рахунок. Згодом чемпіони Європи помінялися ролями – легенда Наполі віддав на екс-гравця Ювентуса, який обвідним ударом у дальній кут встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі Торонто обійшов Шарлотт і посідає 10 місце у Східній конференції. До зони плей-офф – 3 очки, але конкуренти мають матч (а дехто і два) у запасі.