Звездные игроки, в свое время зажигавшие в Европе, продолжают напоминать о себе и за океаном. Смотрите видео на "Футбол 24".

МЛС

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Маями – 3:1

Голы: Морган, 43, Эдельман, 53, Кларк, 74 – Игуаин, 19

Удаления: Данкан, 70 – Посуэло, 29

Шарлотт – Торонто – 0:2

Голы: Инсинье, 49, Бернардески, 66

Гонсало Игуаин отличился роскошным голом в ворота Нью-Йорка Ред Буллз. Аргентинец пушечным ударом со штрафного поразил дальнюю девятку, выведя Интер вперед. Но очень быстро Посуэло подвел команду, оставив гостей в меньшинстве.

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Соответственно, гол вице-чемпиона мира не помог команде Бекхэма набрать хоть очко – в большинстве "быки" забили дважды, а после удаления Данкана отличились еще раз. 3:1.

В матче Шарлотт – Торонто игру сделал звездный дуэт канадцев. На старте второго тайма Бернардески ассистировал на Инсинье, который классным ударом в падении открыл счет. Впоследствии чемпионы Европы поменялись ролями – легенда Наполи отдал на экс-игрока Ювентуса, который обводящим ударом в дальний угол установил окончательный счет.

Благодаря этой победе Торонто обошел Шарлотт и занимает 10-е место в Восточной конференции. До зоны плей-офф – 3 очка, но у конкурентов есть матч (а некоторые и два) в запасе.