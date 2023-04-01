Челсі програв Астон Віллі у 29 турі чемпіонату Англії. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Мудрик вже на 5-й хвилині міг відкривати рахунок, але з вбивчої позиції вліпив у Мартінеса. Вілла свій момент вискористала значно краще – Воткінс піймав помилку Кукурельї і перекинув Кепу. Натомість Мудрик зіпсував ще одну нагоду. Ковачіч розрізним пасом вивів українця на рандеву з кіпером, проте Михайло легко покотив у руки Мартінесу.

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По перерві Мудрик закріпився у званні антигероя матчу. 70-мільйонний новачок Челсі не встиг накрити Макгінна, який потужно пробив з-за меж карного майданчика. Поттер відразу замінив українця, але Челсі таки довелося миритися з поразкою 0:2.