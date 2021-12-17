"Я вважаю, що жереб був вдалим, як на мене, наші хлопці перевершують своїх опонентів. До речі, збірна України намагатиметься довести свою силу вже у березні наступного року, коли зустрінеться з тими ж шотландцями у стиковому матчі відбору до чемпіонат світу.

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А в тому, що одразу чотири поєдинки у Лізі націй доведеться зіграти у червні, не бачу нічого страшного.

Чемпіонат УПЛ закінчується 21 травня, і оскільки більшість наших збірників грає вдома, то тренерський штаб матиме час як слід підготувати їх до випробувань на міжнародній арені. Головне — бути впевненими у своїх можливостях, і тоді із завоюванням путівки до Ліги А не має виникнути проблем", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Нагадаємо, у Лізі націй Україна потрапила в групу B1 і отримала в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

Результати жеребкування Ліги націй: Україна не повинна нарікати на суперників, унікальна зустріч, група смерті в еліті