"На даному етапі ми просто зійшлися у думках. Коли я робив презентацію для президента, я говорив про весь клуб разом. Дивлячись на цю презентацію, ми зійшлися на думці, що мені краще буде зосередитися на чомусь одному і подивитися, як це піде. Так само в моєму і його баченні ми вирішили, що потрібно почати з дитячо-юнацької школи нашої.

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Грубо кажучи, я зараз дивлюся, спілкуюся дуже з багатьма людьми, аналізую, отримую багато інформації. Повинен робити висновки і працювати для усунення якихось проблем і недоліків. Тобто зробити нашу школу кращою, щоб вона розвивалася у правильному напрямку

Я не буду казати, що я прийшов і все знаю, розумію. Це точно не так. Не те, що вчитися є чому, вчитися практично всьому. Але в мене є досвід і розуміння того, як це повинно бути і працювати, дивлячись на мій шлях в академії Динамо і усвідомлення того, які є проблеми.

У мене за час роботи вже багато думок і висновків, які я зробив. Думаю, що ми знайдемо разом із керівництвом школи і президентом правильні рішення. Вчитися я буду 100%. І в напрямку менеджменту, і тренерських курсів. На даному етапі мені потрібно зосередитися і отримати інформацію, що відбувається у футбольній школі.

Не те що я планую вчитися, я не планую зупинятися це робити. Зокрема, ти навчаєшся людей, які працюють у цій школі, в інших командах і країнах. У мене дуже багато знайомих по всій Європі та світу, які вже вітали мене з посадою і давали багато корисних порад", – сказав Кравець в інтерв'ю Sport Arena.

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