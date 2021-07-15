Прес-служба мадридців у офіційній заяві підтвердила, що клуб шантажували ще 10 років тому.

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Скандальні записи таємно зробив журналіст Хосе Антоніо Абеллан. У 2011 році він зустрічався з віце-президентом Реала Едуардо Фернандесом де Бласом з пропозицією викупити матеріал за 10 мільйонів євро. Втім, клуб не скористався такою можливістю.

Нагадаємо, інформаційний простір Іспанії підірвали записи Переса, в яких президент Реала принижував Касільяса, Рауля, Роналду та інших легенд "вершкових".

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