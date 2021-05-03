"Шахтар перебуває у такому стані, що побоювався навіть СК Дніпро-1. "Гірникам" було важливо зберегти право на участь в Лізі чемпіонів. Після перемоги над дніпрянами команда Каштру, думаю, остаточно видихнула...

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Однак на Шахтар чекають великі зміни. Фонсека під час перебування тренером донеччан нічого не міняв, тому Каштру дісталася складна спадщина. Шахтарю, який з перебудовою запізнився на два роки, потрібна серйозна операція, яка почнеться після відходу Луїша Каштру. Слід враховувати, що Шахтарю доведеться оновити склад мінімум на 30-40 відсотків. Все це може сильно позначитися на результатах.

Про Де Дзербі ж не просто так говорять... Агенти намагаються підняти на нього ціну, але рішення щодо нього, думаю, вже є. Однак, хочеться звернути увагу на такий нюанс – Де Дзербі, по суті, початківець тренер, досвіду у нього замало. До того ж Шахтар відвик від ранньої напруги в сезоні, але "гірникам" доведеться починати з кваліфікації Ліги чемпіонів. І поки новий іноземний тренер розбере справи і звикне до всього, то можна і сезон втратити", – цитує Федорчука Команда 1.

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