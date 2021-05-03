"Шахтер находится в таком состоянии, что опасался даже СК Днепр-1. "Горнякам" было важно сохранить право на участие в Лиге чемпионов. После победы над днепрянами команда Каштру, думаю, окончательно выдохнула...

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Однако Шахтер ждут большие перемены. Фонсека в бытность тренером дончан ничего не менял, поэтому Каштру досталась сложное наследие. Шахтеру, который с перестройкой опоздал на два года, нужна серьезная операция, которая начнется после ухода Луиша Каштру. Следует учитывать, что Шахтеру придется обновить состав минимум на 30-40 процентов. Все это может сильно сказаться на результатах.

О Де Дзерби же не просто так говорят... Агенты пытаются поднять на него цену, но решение по нему, думаю, уже есть. Однако, хочется обратить внимание на такой нюанс – Де Дзерби, по сути, начинающий тренер, опыта у него маловато. К тому же Шахтер отвык от раннего напряжения в сезоне, но "горнякам" придется начинать с квалификации Лиги чемпионов. И пока новый иностранный тренер разберет дела и привыкнет ко всему, то можно и сезон потерять", – цитирует Федорчука Команда 1.

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