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"Потрібен був швидкий гравець", – Тедеско пояснив пізню появу Коноплянки в матчі проти Борусії Д

14:29 979 Читать на русском
"Потрібен був швидкий гравець", – Тедеско пояснив пізню появу Коноплянки в матчі проти Борусії Д
Тедеско та Коноплянка / соцмережі

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско розповів, чому Коноплянка з'явився лише на 75-й хвилині матчу проти Борусії Д.

"Чому на полі з'явився Менділ, а не Коноплянка? На 36-й хвилині ми втратили свого єдиного форварда. Я вирішив випустити Менділа, адже мені потрібен був найшвидший гравець, який здатен ефективно атакувати з глибини поля", – цитує Тедеско прес-служба "кнаппен".

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До слова, українець з'явився на полі на останні 15 хвилин, коли Шальке вже поступався з рахунком 2:1. Коноплянка не допоміг команді скоротити відставання. Поєдинок так і завершився мінімальною поразкою підопічних Тедеско.

Борусія після 14 турів має 36 очок та очолює Бундеслігу, тоді як Шальке лише 13-й з 14 очками.

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Шальке - Борусія Дортмунд: Субота 08 грудня 2018

Шальке
Матч завершено
1 : 2
Борусія Дортмунд
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Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Українці за кордоном Шальке - Борусія Дортмунд
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