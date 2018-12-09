"Переможці дербі", – фанати Борусії Д з файєрами та салютами зустріли команду після перемоги над Шальке

Вболівальники "джмелів" яскраво відсвяткували перемогу дортмундців у рурському дербі.

Після поєдинку Шальке – Борусія близько 700 вболівальників "джмелів" зібрались під клубною базою в очікуванні команди. Коли автобус Борусії Д наблизився до тренувальної бази фанати дортмундців влаштували справжнє шоу. Використовувались файєри, фальшфайєри, дими та салюти.

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"Переможці дербі, переможці дербі", – скандували люди, коли гравці виходили з автобуса. Нагадаємо, Шальке у рідних стінах поступився Борусії Д у рурському дербі з рахунком 1:2. Борусія після 14 турів має 36 очок та очолює Бундеслігу, тоді як Шальке лише 13-й з 14 очками.