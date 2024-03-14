Тедеско вивів збірну Бельгії на Євро-2024, чим заслужив продовження угоди. Як інформує офіційний сайт RBFA, наставник поставив підпис під новим контрактом до літа 2026 року. Таким чином, він продовжить тренувати "Червоних дияволів" до завершення чемпіонату світу в Канаді, Мексиці та США.

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"Ми не вагалися ні секунди щодо продовження контакту з Доменіко Тедеско. Завдяки оновленому складу він провів фантастичну відбіркову кампанію до чемпіонату Європи. Тому ми раді продовжити партнерство на два роки і з оптимізмом дивимося в майбутнє", – заявив генеральний директор RBFA Піт Вандендріше.

Нагадаємо, що на Євро-2024 збірна Бельгії потрапила до групи Е. До цієї ж групи може потрапити збірна України, якщо стане переможцем "стикових" матчів на двох стадіях.

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