Тедеско вывел сборную Бельгии на Евро-2024, чем заслужил продление соглашения. Как информирует официальный сайт RBFA, наставник поставил подпись под новым контрактом до лета 2026 года. Таким образом, он продолжит тренировать "Красных дьяволов" до завершения чемпионата мира в Канаде, Мексике и США.

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"Мы не колебались ни секунды по поводу продления контакта с Доменико Тедеско. Благодаря обновленному составу он провел фантастическую отборочную кампанию к чемпионату Европы. Поэтому мы рады продлить партнерство на два года и с оптимизмом смотрим в будущее", – заявил генеральный директор RBFA Пит Вандендрише.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Бельгии попала в группу Е. В эту же группу может попасть сборная Украины, если станет победителем "стыковых" матчей на двух стадиях.

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