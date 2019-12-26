Постріли під час тренування, страшні сцени і вимушена втеча, – Ідейє пригадав свій відхід з Динамо

Нігерійський форвард Браун Ідейє розповів про завершення своїх виступів у київському Динамо, яке він покинув 2014 року – в розпал Революції Гідності.

"Я тренувався з Динамо під постріли – перебільшення тут зовсім немає. Це правда. Я був там в розпал війни, і мені було дуже страшно. Сцени були страшними, і перше, що я зробив – забрав свою сім'ю і повернувся до Сполучених Штатів. У мене не було жодної скарги від Динамо. Вони ставилися до мене з великим професіоналізмом, але мені довелося піти. Ви повинні мати войовничий характер, щоб протистояти цьому, щоб терпіти війну. Уявіть, що ви тренуєтеся і чуєте постріли.

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Уявіть собі, що навіть вночі неможливо спати... Як спати? Тому я пішов з моїм агентом до власника команди, який жив у Монако. Спочатку він навіть не хотів чути, що я прагну піти, він думав, що це було рішення агента заробити гроші через трансфер. Отже, я пішов до нього в Монако. Тоді я був найкращим бомбардиром, команді без мене було складно атакувати, у неї був інший нападник, але він не адаптувався. Президент говорив по-людськи через мою душу. Ви не можете жити без своєї сім'ї і працювати в таких умовах. Це була не угода, не гроші, це було виключно питання безпеки. Він зрозумів це і відпустив мене", – розповів Ідейє в інтерв'ю Sfina.gr.

Нагадаємо, нігерійський нападник захищав кольори Динамо з 2011 по 2014 роки (34 голи у 74-х матчах), після чого перебрався у Вест Бромвіч за 10 млн євро. Наразі досвідчений форвард виступає у чемпіонаті Греції за Аріс.

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