Мені дали машину, а через кілька днів забрали, – екс-легіонера Динамо зганьбив нижчоліговий клуб з Європи

Нігерійський захисник Тайє Тайво поскаржився на зневажливе ставлення з боку керівництва італійського Сереньо. Клуб із Серії D не виконав своїх обов'язків і в останній момент відмовився підписувати контракт з екс-гравцем Динамо.

"Сереньо зневажив мене. Я почував себе використаним. Ви не можете поводитися так, це неприйнятно для серйозних людей. Я дуже добре готовий фізично і хочу це підкреслити. Кожен день я їздив зі Швейцарії, де я живу, до Сереньо, щоб тренуватися. На всіх тренуваннях у мене не було жодних проблем. Насправді я вже добре увійшов до колективу, сміючись і жартуючи з хлопцями.

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Два тижні тому президент запропонував мені важливий контракт плюс автомобіль для моїх подорожей. З тих пір я протягом двох тижнів завжди регулярно тренувався і потрапляв у список команди, але на поле не виходив, чекаючи трансферного вікна.

Вчора президент попросив мене повернути машину, і сьогодні через WhatsApp я виявив, що більше не є членом клубу. Називати цю поведінку нешанобливою мало, вони насміхалися з мене. Я серйозна людина і футболіст, не люблю витрачати час. Вони шукали мене і хотіли підписати, інакше я би оцінив інші пропозиції.

Я хотів повернутися до гри в Італії. На жаль, я не є членом країни ЄС, я міг лише спуститися до Серії D, і тому вирішив прийняти економічно вигідну пропозицію з їх боку", – розповів Тайво в інтерв'ю GazzaMercato.

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Нагадаємо, нігерієць виступав за Динамо у сезоні 2012/13. Також він захищав кольори таких європейських клубів як Марсель, Мілан та КПР.