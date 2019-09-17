"Пор'є після бою краще виглядав", – Дитятьєв показав моторошне фото після перемоги над чемпіоном

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв не шкодує на футбольному полі свого здоров'я.

Краковія обіграла чемпіона Польщі Пяст (2:0) в матчі 8-го туру та вийшла на друге місце Екстракляси. Український захисник Олексій Дитятьєв провів на полі весь матч та отримав жовту картку.

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Перемога над чемпіоном далася Дитьятьєву не надто легко, якщо судити з його зовнішнього вигляду – розбите чоло та здоровезний синець під оком.

"Дастін Пор'є (американський боєць – прим. "Футбол 24") після бою краще виглядав", – написав Дитятьєв у Facebook.

В сезоні 2019/20 екс-захисник Карпат та Оліпіка провів 7 матчів у чемпіонаті Польщі.

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