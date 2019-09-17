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"Порье после боя лучше выглядел", – Дитятьев показал жуткое фото после победы над чемпионом

12:25 137 Читати українською
"Порье после боя лучше выглядел", – Дитятьев показал жуткое фото после победы над чемпионом
Алексей Дитятьев / ФК Краковия

Защитник Краковии Алексей Дитятьев не жалеет на футбольном поле своего здоровья.

Краковия обыграла чемпиона Польши Пяст (2:0) в матче 8-го тура и вышла на второе место Экстраклясы. Украинский защитник Алексей Дитятьев провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

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Победа над чемпионом далась Дитьятьеву не слишком легко, если судить по его внешнему виду – разбитый лоб и здоровенный синяк под глазом.

"Дастин Порье (американский боец ​​– прим. "Футбол 24") после боя лучше выглядел", – написал Дитятьев в Facebook.

В сезоне 2019/20 экс-защитник Карпат и Олипика провел 7 матчей в чемпионате Польши.

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Теги
Украинцы за рубежом Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Мир Краковия Краковия Польша
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