Арсенал зумів врятувати нічию перед фінальним свистком матчу 8-го туру АПЛ проти Крістал Пелас. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Арсенал вийшов вперед у рахунку вже на 8 хвилині – Гуайта відбив удар Пепе прямо на ногу Обамеянгу. По перерві Крістал Пелас відігрався не без допомоги "канонірів" – Томас довго думав, кому віддати, Айю видряпав м'яч, той відскочив до Бентеке. Бельгієць таким подарунком скористався на всі 100.

Арсенал на останніх секундах врятував нічию з Крістал Пелас

А ближче до кінця гри "орли" вийшли вперед після контратаки та голу від поперечки у виконанні Едуара. Втім, у Арсенала знайшовся рятівник у вигляді Ляказетта, який в компенсований час зіграв на добиванні та врятував нічию для "канонірів".

Таким чином, Крістал Пелас набрав 8 очок та залишився чотирнадцятим, а Арсенал з 11 пунктами розташувався на 12 сходинці.