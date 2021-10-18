Арсенал протягом останнього місяця набрав хороший хід, здобувши три перемоги (зокрема, над Тоттенхемом), зігравши внічию з Брайтоном і пропустивши за цей період всього один гол. Домашня перемога над Крістал Пелас дозволила б "канонірам" піднятись на дев'яту позицію – виглядає смішно, однак від неї до зони Ліги чемпіонів всього два залікових бали. Підопічні Мікеля Артети підходили до зустрічі в статусі фаворита, адже "орли" не виграли у жодному з останніх трьох турів.

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Арсенал підтвердив свої амбіції вже на 8-й хвилині, забивши класний гол. Пепе обігрався з Томіясу на правому краю штрафного й закрутив м'яч у дальню дев'ятку, Гуайта парирував удар у карколомному стрибку, однак Обамеянг з лету добив сферу в ближній кут. 1:0! На 22-й хвилині Сміт-Роу міг подвоїти перевагу "канонірів" пострілом метрів з 22-х, але голкіпер спіймав "круглого".

В другій половині першого тайму Крістал Пелас вирівняв хід зустрічі, огризнувшись кількома хорошими атаками. Зокрема, на 28-й хвилині Бентеке ефектно розвернувся на дузі перед карним майданчиком і щільно пробив низом (Ремсдейл взяв цей удар), а на 34-й Едуар отримав передачу й метрів з 17-ти вистрілив над воротами. Найкращий же шанс зрівняти рахунок до перерви мав Галлахер – після виносу від Томіясу він з лету пульнув "шкіряного" під праву стійку. Ремсдейл у красивому стрибку врятував Арсенал.

Відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку. Другий тайм "каноніри" розпочали без Сака, якого через пошкодження замінили на Локонгу, однак цим проблеми господарів не обмежились. Вже через чотири хвилини після відновлення гри вони привезли собі гол: Партей під пресингом Айю втратив м'яч на власній третині поля, а Бентеке, перехопивши його, змістився на лінію карного майданчика й пробив у правий нижній кут – 1:1! Ще за сім хвилин Айю міг і сам відзначитись, вистріливши з дальньої дистанції під поперечку, але Ремсдейл виручив Арсенал.

В середині другого тайму Арсенал вирівняв хід зустрічі, почавши загострювати гру біля чужих воріт. Так, на 64-й хвилині Партей хитнув Айю перед штрафним і пробив повз правий кут, а на 71-й хвилині Сміт-Роу міг вистрілити з лету після передачі на правий край штрафного від свіжого Ляказетта – втім, Еміль не влучив по м'ячу. На 72-й хвилині Ляказетт отримав розрізну передачу від Обамеянга й метрів з 19-ти закрутив сферу в дальній нижній кут, однак Гуайта врятував Крістал Пелас.

Арсенал з кожною хвилиною все сильніше притискав "орлів", однак на 73-й хвилині підопічні Патріка Вієйра (легенди "канонірів", між іншим) шокували "Емірейтс". Локонга на чужій половині втратив м'яч, Галлахер розігнав контратаку з двома поперечними передачами перед штрафним, а в її завершенні Едуар прийняв пас від Олісе й пробив з-під Вайта під поперечину – 1:2!

Це вже була вагома заявка на перемогу, адже у поточному сезоні після 75-ї хвилини Арсенал ще не забивав. Перервати сумну статистику й принести своїй команді нічию міг Тірні, який на 87-й хвилині отримав діагональ з правого флангу, зупинив м'яч на лівому куті карного мйданчика й другим дотик потужно пробив – поперечина врятувала гостей! Більше моментів у основний час господарі не мали.

Майк Дін компенсував ще чотири хвилини, але через паузи команди переграли ще дві. У "канонірів" нічого не виходило, але на 90+5-й хвилині вони влаштували навалу. В її завершенні пішла подача з лівого флангу, а далі в штрафному Крістал Пелас почалася метушня. У ній першим розібрався Ляказетт, який точним ударом в ближній кут врятував Арсеналу нічию. 2:2!

Підопічні Мікеля Артети залишились на 12-й позиції в турнірні таблиці, маючи 11 залікових балів. Крістал Пелас, набравши 8 очок, тримається на 14-й сходинці.

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