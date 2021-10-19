Арсенал сумел спасти ничью перед финальным свистком матча 8-го тура АПЛ против Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Арсенал вышел вперед в счете уже на 8 минуте – Гуайта отбил удар Пепе прямо на ногу Обамеянгу. После перерыва Кристал Пэлас отыгрался не без помощи "канониров" – Томас долго думал, кому отдать, Айю выцарапал мяч, тот отскочил к Бентеке. Бельгиец таким подарком воспользовался на все 100.

Арсенал на последних секундах спас ничью с Кристал Пэлас

А ближе к концу игры "орлы" вышли вперед после контратаки и голу от перекладины в исполнении Эдуара. Впрочем, у Арсенала нашелся спаситель в виде Ляказетта, который в компенсированное время сыграл на добивании и спас ничью для "канониров".

Таким образом, Кристал Пэлас набрал 8 очков и остался четырнадцатым, а Арсенал с 11 пунктами расположился на 12 строчке.