Португальці вже знають, наскільки сильна збірна України, – Левченко

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко вважає, що команді Андрія Шевченка під силу досягти позитивного результату у матчах відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

"Найближчий матч проти збірної Литви буде нелегким з психологічної точки зору, адже місяць тому всіх захопила ейфорія, що Україна вже не втратиить шансу вийти на Євро. Андрій Шевченко спробував трохи знизити градус, сказавши, що ще нічого не зрозуміло, оскільки попереду три важких поєдинки.

Але насправді, вважаю, що якщо наша команда вийде на гру з таким же настроєм, як і в Литві, то проблем з потрібним підсумковим результатом виникнути не повинно. Не думаю, що і литовці за місяць могли кардинально змінити свою гру. Футболісти, напевно, розуміють всю відповідальність цього поєдинку, тому віддача з боку збірної України буде максимальною.

Євро-2020: Україна розпочала підготовку до матчів відбору проти Литви та Португалії

Щодо збірної Португалії, то суперник вже розуміє, наскільки сильна збірна України. Тим більше, що португальцям відступати нікуди, тому підопічні Фернанду Сантуша постараються показати свій найкращий футбол, їм потрібно атакувати. Але при цьому гості будуть відкриватися. Наш шанс може бути в контратаках. І дуже важливо зіграти дисципліновано.

Всім відомо, що другу гру ми граємо гірше, тому, знову ж таки, потрібно без нервів закінчити поєдинок з Литвою. Це, вважаю, зараз головне завдання для тренерського штабу.

Мене турбує відсутність стабільної ігрової практики у Зінченка і Маліновського. Але клубні справи і справи в збірній помітно відрізняються. Всі підкреслюють тут хорошу атмосферу, а це допомагає колективу бути єдиним механізмом. Радий, що наші нападники на коні. Чудово, що Ярмоленко почав грати і забивати, Коноплянка має ігрову практику. Так що позитивних моментів набагато більше, залишилося тільки досягти бажаного на футбольному полі", – цитує Левченка zbirna.com.

Нагадаємо, свої чергові матчі у відборі Євро-2020 збірна України зіграє 11 та 14 жовтня проти Литви та Португалії відповідно.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат