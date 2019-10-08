Португальцы уже знают, насколько сильна сборная Украины, – Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что команде Андрея Шевченко по силам достичь положительного результата в матчах отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

"Ближайший матч против сборной Литвы будет нелегким с психологической точки зрения, ведь месяц назад всех захватила эйфория, что Украина уже не упустит шанс выйти на Евро. Андрей Шевченко попытался несколько снизить градус, сказав, что еще ничего не понятно, поскольку впереди три тяжелых поединка.

Но на самом деле, считаю, что если наша команда выйдет на игру с таким же настроем, как и в Литве, то проблем с нужным итоговым результатом возникнуть не должно. Не думаю, что и литовцы за месяц могли кардинально изменить свою игру. Футболисты, наверное, понимают всю ответственность этого поединка, поэтому отдача со стороны сборной Украины будет максимальной.

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Что касается сборной Португалии, то соперник уже понимает, насколько сильна сборная Украины. Тем более, что португальцам отступать некуда, поэтому подопечные Фернанду Сантуша постараются показать свой лучший футбол, им нужно атаковать. Но при этом гости будут открываться. Наш шанс может быть в контратаках. И очень важно сыграть дисциплинированно.

Всем известно, что вторую игру мы играем хуже, потому, опять же, нужно без нервов закончить поединок с Литвой. Это, считаю, сейчас главная задача для тренерского штаба.

Меня беспокоит отсутствие стабильной игровой практики у Зинченко и Малиновского. Но клубные дела и дела в сборной заметно отличаются. Все подчеркивают здесь хорошую атмосферу, а это помогает коллективу быть единственным механизмом. Рад, что наши нападающие на коне. Замечательно, что Ярмоленко начал играть и забивать, Коноплянка имеет игровую практику. Так что положительных моментов гораздо больше, осталось только добиться желаемого на футбольном поле", – цитирует Левченко zbirna.com.

Напомним, свои очередные матчи в отборе Евро-2020 сборная Украины сыграет 11 и 14 октября против Литвы и Португалии соответственно.

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