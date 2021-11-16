Молодіжна збірна України здолала сербів у 6-му турі відбору на Євро-2023. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Підопічні Ротаня потужно розпочали поєдинок і вийшли вперед на 9-й хвилині. Трубін виніс м'яч на чужу половину, Мудрик підхопив, реактивно увірвався до карного майданчика і викотив зручну передачу Криськіву. Україна легко могла громити суперника до перерви, однак підводила реалізація. Не допоміг навіть пенальті – Бондаренко програв дуель кіперу сербів.

Молодіжна збірна України переграла Сербію у відборі Євро-2023 – Мудрик і Ко з цікавим футболом, марнотратством і нервами

Після відпочинку гра дещо вирівнялась, а в останні 15 хвилин розгорнулась справжня драма. Банальне вкидання з ауту дозволило Сербії зрівняти рахунок, але останнє слово все ж було за господарями. На 81-й спрацювала зв'язка талантів Шахтаря – Бондаренко відборовся на фланзі і віддав під удар Судакову.