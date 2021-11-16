Відбір Євро-2022 U-17, група 11. Перший етап, 3 тур

Португалія U-17 – Україна U-17 – 2:3

Голи: Жоау Гонсалвеш, 13 (пен.), Жозе Родрігеш, 57 – Гусєв, 43, Дзень, 61, Кремчанін, 81

Після поразки від Уельсу на старті кваліфікації завдання українців неймовірно ускладнилося. Потрібно було перемагати господаря і лідера групи, аби хоча б претендувати на одну з путівок, які отримують 4 найкращі збірні, що посядуть треті місця. У стартовому складі "синьо-жовтих" вийшли 3 гравці донецького Шахтаря і 8 представників Динамо, зокрема, Олексій Гусєв. Саме син легенди київського клубу Олега Гусєва зрівняв рахунок наприкінці першого тайму. Маткевич пробив з рикошетом у поперечину, а правий захисник юнацької збірної з третьої спроби добив.

Україна U-17 здобула першу перемогу у відборі на Євро-2022 – "синьо-жовтим" потрібен був подвиг для продовження боротьби

Для Олексія Гусєва це вже другий поспіль гол у цьому відборі. А починалося все не так оптимістично. Голкіпер Шахтар Владислав Кравець збив суперника, а зірковий юнак Браги реалізував пенальті. Португальці грали впевненіше, а в наших хлопців з гри моменти створював переважно дует динамівців Кремчанін і Маткевич. Після перерви провалилися двоє "гірників". Капітан Янович дозволив себе обіграти у штрафному, лівий захисник Огарков проспав свого гравця на дальній стійці.

Спрацював активний високий пресинг, і представники київського клубу забили 2 красиві голи. Спочатку Дзень класно пробив з льоту метрів з 25. А потім Кремчанін увірвався до штрафного і забив свій другий гол на турнірір. Кілька сейвів голкіпера Шахтаря і 3 забиті м'ячі динамівців вивели Україну на підсумкове перше місце.