Португалія – Україна: де дивитись матч відбору на Євро-2020

Португалія приймає збірну України в матчі 1-го туру відбіркового турніру на Євро-2020. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч 1-го туру відбору на Євро-2020 Португалія – Україна відбудеться 22 березня в Лісабоні на стадіоні Да Луж. Початок зустрічі – о 21:45.

Португалія – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2020

Матч Португалія – Україна онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:35. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку відбору на Євро-2020.

Нагадаємо, цей матч стане першим для Португалії та України у відборі на Євро-2020. А вже 25 березня обидві команди проведуть поєдинки 2 туру: Україна на виїзді зіграє проти Люксембургу, а Португалія прийме Сербію.

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